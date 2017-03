Vlieland krijgt eigen editie van Monopoly-spel

Toeristische trekpleisters, eilander activiteiten, tradities en bedrijven worden allemaal verwerkt in het spel. "Voor iedere vakantiegast en ook de eilanders zelf is het zeer herkenbaar. Het is een uniek souvenir om mee naar huis te nemen."

De Vlieland-editie komt uit in juni en is alleen te koop op het eiland of via de website vlielandspel.nl.