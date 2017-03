Een man die woensdag in Leeuwarden wegens vervelend gedrag werd opgepakt, wordt uitgezet naar Oostenrijk. Daar wordt hij verdacht van misdrijven, waarbij drugs in het spel waren.

De politie kreeg woensdag een melding over een zwerver op het Noordvliet in de stad, die zich vervelend gedroeg. Uit onderzoek bleek dat hij in Oostenrijk werd gezocht.