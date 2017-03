FNV: Trajectum moet onderbezetting en werkstress aanpakken

De vakbond FNV wil dat zorginstelling Trajectum zo snel mogelijk wat doet aan de dagelijkse onderbezetting en werkstress onder het personeel. De werknemers kwamen eerder deze week met een zwartboek. Volgens hen ontstaan er geregeld gevaarlijke situaties door onderbezetting.

Trajectum is een zorginstelling in het noorden en oosten van het land en bedoeld voor patiënten met ernstige gedragsproblemen of met psychiatrische klachten. Volgens de FNV is de tijd van praten voorbij en moet de raad van bestuur nu in actie komen.