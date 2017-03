Marianne van Hall voorgedragen als wethouder Leeuwarden

Marianne van Hall wordt door het CDA voorgedragen als nieuwe wethouder van Leeuwarden. Zij moet Harry van der Molen opvolgen, hij wordt Tweede Kamerlid voor het CDA. Van Hall was directeur van de stichting Kinderopvang Leeuwarden en van Sinne kinderopvang. Ze gaat de taken van Van der Molen overnemen tot de raadsverkiezingen in Leeuwarden, die eind november worden gehouden. Op Twitter noemt Van der Molen zijn beoogde opvolger "warm" en "kundig".