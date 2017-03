Uitslag Leeuwarderadeel mogelijk pas om vijf uur

Toen daarna de uitslag in de computer zou worden gezet, waren er problemen met de software. Daarop is besloten eerst te gaan slapen en vanochtend met hulp van computerdeskundigen verder te gaan met het invoeren van de gegevens. Dat is tot nu toe nog steeds niet gelukt. De gemeente gaat er vanuit vanmiddag om vijf uur de uitslag te hebben, maar zegt zijn uiterste best te doen om het eerder naar buiten te brengen.

De uitslag van de gemeente Dongeradeel is ondertussen wel bekend. Ook daar waren vannacht stemproblemen.