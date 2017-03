Bouw Saakstra's brug in Franeker duurt maand langer

De nieuwe brug is geschikt voor de kleine recreatievaart. Het is de laatste in de rij bruggen in Franeker die worden opgeknapt of vervangen in het project Franeker Waddenpoort.

Groutankers aanbrengen voor de landhoofden van Saakstra's brêge Franeker @franwaddenpoort door De Vries Titan pic.twitter.com/7H52v8lxVU — Jan Gerritsma (@JanGerritsma) March 14, 2017