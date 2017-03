Ouders houden kinderen te makkelijk thuis van school. Directeur Riekel Zijlstra van christelijke basisschool De Tarissing in Rinsumageest maakt zich daar op de jaarlijkse Dag van der Leerplicht zorgen over. Om er voor te zorgen dat kinderen niet te vaak thuisblijven, zijn er afspraken over de aanpak van het verzuim vastgelegd in een handboek. Daarin staat welke maatregelen scholen kunnen treffen om het verzuim terug te brengen. Daarbij wordt samengewerkt met gemeentelijke leerplichtambtenaren.