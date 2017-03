Bert Kuiper heeft vertrouwen in kabinet met CDA

Voor voorzitter van het CDA in Friesland Bert Kuiper is het duidelijk: het CDA komt in het nieuwe kabinet. De partij groeit door de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag van 13 naar 19 zetels. Kuiper heeft er veel vertrouwen in: "wij zijn een bestuurderspartij, wij willen verantwoordelijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat het goed is voor Nederland dat het CDA in de regering zit." Volgens Kuiper zou een samenstelling van VVD, CDA en D66 in ieder geval logisch zijn, welke partij daar nog bij moet weet hij niet.