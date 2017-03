Harlingen doet aangifte tegen projectontwikkelaar Klaver

Projectontwikkelaar Wopke Klaver wordt door wethouder Boon van de gemeente Harlingen aangeklaagd voor smaad, laster en bedreiging. Ook een gemeenteambtenaar onderneemt juridische stappen tegen hem. Klaver en de gemeente hebben al langer ruzie over de uitvoering van een aantal projecten, waaronder woonwijk Ludinga in Harlingen. De gemeente vindt dat de maat nu vol is. Klaver zou geregeld brieven rondsturen, waarin hij de wethouder en de gemeenteambtenaar persoonlijk verantwoordelijk houdt voor het mislukken van een aantal van zijn projecten.