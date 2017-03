Heerenveen zet werkvouchers in om mensen aan baan te helpen

Om meer mensen aan een baan te helpen, maakt de gemeente Heerenveen tot eind volgend jaar gebruik van werkvouchers. Dat betekent dat werkgevers 3000 euro krijgen als ze iemand die al langere tijd zonder werk zit, een baan geven. De gemeente zet voorlopig 35 van zulke werkvouchers in. De eerste is al gebruikt. Als in de loop van dit jaar blijkt dat het een succes is, worden er mogelijk meer werkvouchers beschikbaar gesteld.