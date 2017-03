Korthof (PvdA): "kabinet gestraft voor helpen Nederland"

Voorzitter Henk Korthof van de PvdA Fryslân noemt het grote verlies van zijn partij bij de Tweede Kamerverkiezingen "bitter". "We wisten dat het eraan zat te komen, maar toch had ik nog de hoop op 14 á 15 zetels." Volgens Korthof worden de PvdA en VVD zwaar afgestraft voor het uit de crisis helpen van Nederland. Korthof noemt het opvallend dat de kiezers op zoveel verschillende partijen hebben gestemd. "Vaak is het een tweestrijd tussen twee partijen, nu zie je dat er echt een mozaïek ontstaat."