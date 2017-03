Jochem Knol (GroenLinks): "geweldig resultaat"

Voorzitter Jochem Knol van de Friese afdeling van GroenLinks is heel blij met het verkiezingsresultaat van woensdagavond. Zijn partij haalde 14 zetels. "Dit resultaat is geweldig, het is boven de verwachting die we twee jaar geleden hadden." Of GroenLinks ook een serieuze kandidaat is voor de regering valt volgens Knol af te wachten. "Een combinatie met de VVD is niet de meest logische, maar het uitsluiten van een samenwerking past niet bij GroenLinks."