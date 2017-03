Minder Friezen met WW-uitkering, meer werk in zorgsector

Het aantal Friezen met een WW-uitkering is in februari afgenomen in vergelijking met de maand ervoor. Vooral in de zorgsector is weer meer werk, zo blijkt uit cijfers van het UWV. Eind februari hadden meer dan 18.700 Friezen een uitkering, ruim honderd minder dan in januari.

In vergelijking met een jaar geleden is het aantal mensen in onze provincie met een WW-uitkering gedaald met ruim 13,5 procent. Daarmee doet Fryslân het beter dan Groningen en Drenthe, waar een daling te zien is van bijna 11 procent.