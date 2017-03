Leeuwarderadeel en Dongeradeel nog bezig met tellen

Fouten in de telling zorgen ervoor dat de gemeente Leeuwarderadeel nog niet met een uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is gekomen. Er wordt op dit moment nog druk geteld. De gemeente hoopt de uitslag voor twaalf uur te kunnen melden.

Ook in Dongeradeel is de uitslag nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft dat vooral te maken met het feit dat er in Dongeradeel ook kon worden gestemd op een nieuwe naam voor de gemeente waar Dongeradeel straks in opgaat. Ook die stemmen moeten worden geteld.