CDA in Friesland de grootste

Het CDA is de grootste partij in Friesland geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. De partij haalde ruim 18 procent van de stemmen in 22 van de 24 Friese gemeenten. Dongeradeel en Leeuwarderadeel komen pas later op de dag met de uitslagen. Het CDA werd in 12 gemeenten de grootste, de VVD in 10 gemeenten. Daarmee werd de VVD de tweede partij in Friesland met ruim 17 procent van de stemmen.