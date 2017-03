Winst 50Plus 'opsteker' voor Theun Wiersma

"Het is een opsteker voor de partij" dat 50Plus vier zetels heeft gehaald bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat zegt Theun Wiersma uit Drachten, de nummer elf op de kandidatenlijst. Wiersma vindt het 'positief' dat de partij langzaam groeit. De laatste tijd moest lijsttrekker Krol het alleen doen in de Tweede Kamer, omdat Norbert Klein een eigen fractie was begonnen. 50Plus stond onlangs nog op 11 zetels in de peilingen. Wiersma zat daardoor 'virtueel' al bijne in de Tweede Kamer. Door flaters van politiek leider Krol ging dat niet door.