Jan Dijkgraaf (GeenPeil): Het is nu tijd voor vakantie

Volgens Dijkgraaf ligt het ook voor een deel aan een gebrek aan aandacht dat zijn partij kreeg. Hij maakt een vergelijking met Forum voor de Democratie, die op twee zetels staat volgens de laatste tellingen. Die partij was door een aantal incidenten regelmatig in het nieuws. "Wij hebben veel meer belangstelling gehad uit het buitenland dan uit Nederland. Tot en met Hong Kong, Finland en Tsjechië hebben we media op bezoek gehad."

GeenPeil is echter nog niet klaar. Het verlies van deze Tweede Kamerverkiezingen is een leermoment en Dijkgraaf wil zijn politike idee graag verder ontwikkelen, om het daarna in te zetten op andere politieke podia: "Wij willen volgend jaar bij een aantal gemeenten meedoen met GeenPeil. We zijn een platform aan het bouwen, en dan kan elke politieke partij landelijk of gemeentelijk het gebruiken. En de kans is aanwezig dat ik hiermee mee ga doen in De Fryske Marren." Maar voordat Dijkgraaf daaraan begint heeft hij eerst nog een andere prioriteit: "Het is nu eerst tijd voor vakantie."