"Het ligt niet alleen aan de charme van Klaver"

Isabelle Diks van GroenLinks is lyrisch over het verkiezingsresultaat van haar partij: "Het is natuurlijk fantastisch wat wij vandaag hebben bereikt." zo zegt ze tegenover Omrop Fryslân. "Dat de peilingen in de goede richting wezen is natuurlijk helder, maar het is natuurlijk fantastisch dat wij dit resultaat krijgen. Wij zijn nog nooit zo groot geweest. Ik ben 23 jaar lid van de partij en ik heb altijd gedacht dat we dit in ons hadden, en als het er dan een keer uitkomt met zo'n geweldige lijsttrekker, dan ben je euphorisch."