Jacques Monasch van Nieuwe Wegen is 'erg teleurgesteld'

Jacques Monasch zal vrijdag met zijn partijgenoten bepalen of de partij Nieuwe Wegen ook doorgaat. Dat zegt Monasch in reactie op de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen. Nieuwe Wegen slaagde er niet in om één of meer zetels te halen. Lijsttrekker Monasch vindt de uitslag 'zeer teleurstellend.'

De Sneker stapte eind november uit de Tweede Kamerfractie van de PvdA en begon zijn eigen beweging Nieuwe Wegen. Hij denkt nu dat de tijd te kort was voor zijn partij om succes te hebben. Daarnaast hadden de media weinig aandacht voor zijn partij.