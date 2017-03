Gelukkige Harry van der Molen wil meer Friezen in kamer

De CDA-er is 'hartstikke blij' dat hij kamerlid vanuit Fryslân wordt. Van der Molen had graag meer Friezen in de nieuwe Tweede Kamer gezien. Voorlopig zijn hij en VVD-er Aukje de Vries de enige Friese kamerleden in Den Haag. "We zullen moeten samenwerken om het mooie dat we in Fryslân hebben ook in Den Haag uit te venten. Daar zetten we de schouders onder", zo zegt Van der Molen.

De Leeuwarder heeft donderdag al zijn eerste fractievergadering in het Tweede Kamergebouw. "Ik heb er heel veel zin in", zegt hij. Het CDA in Leeuwarden zal donderdag bekend maken wie Harry van der Molen gaat opvolgen als wethouder van de gemeente Leeuwarden.