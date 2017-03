Aukje de Vries (VVD) blij met de verkiezingsuitslag

"Ik vind het lastig om dat precies aan te geven. Daar komen nog wel genoeg analyses de komende tijd. Het was duidelijk dat er veel zwevende kiezers waren. Ik denk dat mensen wel hebben gezien dat wij als VVD onze verantwoordelijkheid hebben genomen in een periode die heel lastig was. En dat ze ons daarom toch weer het vertrouwen hebben gegeven."

Nu de VVD opnieuw de grootste partij wordt, krijgt ze ook weer de leiding over een nieuw te vormen kabinet. Toch zijn mogelijke coalitiepartners nog niet een onderwerp bij de VVD op de verkiezingsavond, zegt Aukje de Vries: "Eigenlijk hebben we het daar nog niet over, vooral omdat er nu nog steeds geen definitieve uitslag is. Daar is het nu gewoon nog te vroeg voor."