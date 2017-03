CDA grootste partij in Smallingerland

In Smallingerland werd het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag de grootste partij. De christendemocraten kregen 17 % van de stimmen, gevolgd door de VVD met 14,6 %. Daarna komen de SP met 12,5 % en de PVV met 11,2 %. De ChristenUnie en D66 kregen beide 9,1 % van de stemmen.

De PvdA is nu pas de zevende politieke kracht in de gemeente met 8,7 % van de stemmen, een verlies van 25,8 % in vergelijking met 2012. GroenLinks krijgt 7,8 % van de stemmen, 50 + 2,7 % en de Partij voor de Dieren 2,5 %.