Christa Oosterbaan: "Dit is een grote klap voor ons"

Het grootste verlies ooit voor de PvdA betekent niet het einde van de sociaaldemocratie. Dat zegt Christa Oosterbaan van Terschelling. Ze reageert op het grote verlies van de PvdA. De partij verliest zoals het nu lijkt 29 van de 38 zetels die ze in 2012 haalden. De PvdA komt dan op zo'n 9 zetels uit. Christa Oosterbaan stond 20e op de kandidatenlijst en komt dus niet in de Tweede Kamer. "Dit is een grote klap voor ons, we wisten dat we zouden verliezen", zegt Oosterbaan, die het over een "ellendige avond" heeft.