VVD grootste in Leeuwarden; PVV krijgt meer stemmen dan PvdA

Een historische uitslag in de voorheen zo rode gemeente Leeuwarden. De VVD is de grootste partij in de Friese hoofdstad met 15,2 %, gevolgd door D66 met 13,1 %, GroenLinks met 12,8 % en de SP met 12 %. Het CDA is nu de vijfde partij van Leeuwarden met 10,7 %.

De PVV krijgt 10,5 % van de stemmen en dat is meer dan de PvdA met 10,1 %. De PvdA verliest maar liefst 31,1 % van de stimmen. De Partij voor de Dieren kreeg de voorkeur van 4,4 % van de Leeuwarders, de ChristenUnie kreeg 3,5 % van de stemmen. 50+ kreeg 2,8 % van de stemmen.