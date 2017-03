Huisman blij met 6 zetels voor de ChristenUnie

Gerben Huisman van de ChristenUnie is er zeer blij mee dat zijn partij 6 zetels lijkt te halen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat zou er een meer zijn dan in 2012. Huisman denkt dat de winst met name komt door lijsttrekker Gert-Jan Segers. Hij heeft "niet schreeuwerig en goed doordacht" campagne gevoerd. Een zesde zetel voor de ChristenUnie betekent ook dat Noorderling Stieneke van der Graaf uit Groningen in de Tweede Kamer komt. "Deze dame kent de zaken goed in Fryslân", zegt Huisman, die zelf op nummer 11 op de lijst staat.