CDA de grotste partij in Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân was woensdag de eerste grote gemeente van Nederland dat alle stemmen had geteld. Niet de VVD, maar het CDA is hier de grootste partij. Het CDA haalde hier 22,7% van de stemmen; de VVD 18,7 %. De PVV is de derde partij in de gemeente met 11,1%, de SP de vierde met 9,7% en D66 de vijfde met 9,6%.

De formatie Nieuwe Wegen van Sneker Jacques Monasch kwam in Súdwest-Fryslân niet verder dan 0,6%. De opkomst in Súdwest-Fryslân was 84,1% en dat is veel meer dan in 2012, want toen kwam 77,9% van de stemmers opdagen.