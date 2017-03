Schaatser Jesper Hospes is er woensdag in Leeuwarden niet in geslaagd om de Zilveren Bal te winnen. In de finale moest hij het opnemen tegen Kai Verbij en Dai Dai Ntab. Die laatste, en Nederlander met Senegalese vader, won de wedstrijd in de Elfstedentocht. Ronald Mulder deed ook mee, maar hij viel eerder uit met een blessure.

Bij de vrouwen ging het tussen Michelle de Jong, Floor van den Brandt en Dione Voskamp. Floor van den Brandt was de uiteindelijke winnares.