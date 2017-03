Maar twee Friezen veroveren zetel in nieuwe Tweede Kamer

Na de vorige kamerverkiezingen had Fryslân nog vijf direct gekozen kamerleden. Dat waren toen Lutz Jacobi en Jacques Monasch (PvdA), Sander de Rouwe (CDA) en Aukje de Vries en Anne-Wil Lucas voor de VVD.

De andere Friese kandidaten staan te laag op de lijst om direct een zetel in het parlement te bemachtigen. Isabelle Diks van GroenLinks staat met haar negentiende plaats nog redelijk dichtbij en komt mogelijk later in de Tweede Kamer als GroenLinks een plekje krijgt in het nieuwe kabinet. In de kleine nieuwe PvdA-fractie, zit voor het eerst sinds tijden, niet één kamerlid uit Fryslân. Ook Gerben Huisman van de Christenunie (plek 11), Theun Wiersma van 50+ (ook plek 11) en Max Aardema van de PVV (plek 25) lijken niet in de kamer te komen. Hetzelfde geldt voor de aanvoerder van de nieuwe politieke formatie Nieuwe Wegen, Jacques Monasch uit Sneek, en voor Jan Dijkgraaf van GeenPeil.

Dit bericht is gebaseerd op de eerste drie exitpolls.