Stembiljetten op in verschillende stembureau's

In Menameradiel hadden verschillende stembureau's te weinig stembiljetten. Dat was onder andere in Deinum, Bitgummole en Berltsum het geval. Daarom zijn er extra stembiljetten uit andere plaatsen, zoals Wommels en Harlingen, vandaan gehaald. Hierdoor kon iedereen toch stemmen. Niemand is zonder te stemmen huiswaarts gekeerd, verzekert burgemeester Tom van Mourik van de gemeente Menameradiel.

Er zijn ongeveer drie- tot vierhonderd extra stembiljetten bezorgd. "We hadden wel wat extra in kunnen kopen", erkent de burgemeester.