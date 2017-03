Liveblog: Alles over de Friese uitslag van de verkiezingen

De stembureau's zijn gesloten en de stemmen worden geteld. Het is nu al duidelijk dat het opkomstpercentage flink hoger ligt dan vier jaar geleden. Volg alles over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen de hele avond en nacht in ons liveblog: alle uitslagen per gemeente, opkomstpercentages, opvallende zaken die we zien op sociale media en de laatste reacties. Of bekijk onze verkiezingskaart met daarin de uitslagen per gemeente.