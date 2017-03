De Stijl Drachten krijgt aandacht in The New York Times

Een gay-pride-parade met deelnemers gekleed in de kleuren van De Stijl is één van de dingen waarmee Drachten het Stijl-jaar viert. Dat konden we lezen in een artikel in de Amerikaanse krant The New York Times over De Stijl. Er komen ook modeshows en jazzconcerten, zegt directeur Paolo Martina van Museum Drachten. “Iedereen weet dat Mondriaan van jazz hield."

Het jaar 2017 is het jaar van De Stijl. Het Van Doesburg-Rinsema-huis in Drachten gaat in juni open voor publiek.