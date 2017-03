Zalencentrum Tivoli in Huizum sluit deuren

Toneel en stakers

"Het had ook de functie van buurthuis voor Huizum, toen dat nog echt een dorp was. We waren er voor iedereen, ook het verenigingsleven, zoals de damclub en het Huizumer Toneel. Ook voor een bijeenkomst van vijf man openden wij onze deuren." Tivoli is ook rondom bekend als een plek waar stakers zich inschreven. "Dat is begonnen in de tijd van de Condens, die staking duurde wel een week. Later kwa ook de metaalsector daarbij."

Dansschool

In het gebouw komt in dansschool, dus het gebouw blijft bestaan, alleen het horecadeel verdwijnt. "Op dit moment heb er ik vrede mee," besluit Van der Wal.