Paar gemeentes hoge opkomst, Leeuwarderadeel tot nu toe 76%

Op Schiermonnikoog heeft meer dan 86 procent van de bewoners gestemd en op Vlieland zelfs 96 procent, maar op beide plaatsen wordt er ook veel door toeristen gestemd.

In Menameradiel wordt nog gewacht op 30 procent van de stemmers. Daar heeft ook dik 70 procent zijn of haar stem al uitgebracht. Achtkarspelen haalt dat percentage nog niet en zit op 66 procent. In Harlingen heeft tot nu toe 67 procent zijn of haar stem uitgebracht.

Littenseradiel zit op 62 procent en De Fryske Marren op 65 procent, maar dat was al om 18.30 uur. Franekeradeel heeft 61 procent van de stemmen binnen en Smallingerland loopt wat achter. Daar heeft nog maar 47 procent van de inwoners gestemd.

Vier jaar geleden was de opkomst in Fryslân 77 procent.