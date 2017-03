Jan Ykema: Kortere wedstrijden met geluid en muziek

De Zilveren Bal is de laatste wedstrijd van het schaatsseizoen. In het toernooi nemen sprinters het tegen elkaar op over een afstand van honderd meter.

Het is de tweede keer dat de Zilveren Bal wordt verreden. De wedstrijd is woensdagavond in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Het schaatstoernooi is dit jaar groter dan vorig jaar. Niet alleen qua bezoekers, maar ook wat betreft deelnemers. Dit jaar doen er 66 schaatsers mee, onder wie Michel Mulder. Verder doen er ook nog twaalf junioren mee.

De naam de Zilveren Bal is een knipoog naar de Gouden Bal. Dat was een kortebaanwedstrijd voor vrouwen op het water bij de Prinsentuin in Leeuwarden.