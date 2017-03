Gemeente laat bezoekers en omwonenden festivalgeluid meten

Tweehonderd mensen kunnen een app installeren op hun mobiele telefoon. Daarmee kunnen ze een score geven aan de belangrijkste eigenschappen van omgevingsgeluid. De app neemt het geluid ook een halve minuut op. De proef begint op de festivals Simmerdeis, Dencity en Popcity. De organisatie kan dan meteen zien wat het geluid doet.

Smallingerland is de eerste Friese gemeente die zo'n geluidsmeting doet. Er zijn steeds meer evenementen in de open lucht en daarom wil de gemeente de geluidsbeleving in kaart brengen.