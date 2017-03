Zanger Syb van der Ploeg krijgt een kleine rol in de komende uitvoering van The Passion in Leeuwarden. Dat maakte Dwight Dissels, die Jezus speelt, woensdag bekend. De rol van Jezus was in 2011 nog voor Van der Ploeg.

In deze Passion koopt Syb van der Ploeg een visje bij de viskraam met Piet Paulusma als verkoper.