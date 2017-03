Opkomst Fryslân is 35-45 procent; Schier is uitschieter

Andere cijfers: Weststellingwerf zit op 35, Kollumerland en Achtkarspelen op 36, Smallingerland volgt met 37 procent en Littenseradiel zit daar dichtbij met 38. In De Fryske Marren en op het Bildt heeft veertig procent gestemd en Ooststellingwerf is dat 41 procent. Harlingen en Súdwest-Fryslân is 42. Op sommige stembureau's in Súdwest-Fryslân is het zo druk dat er een extra stemhokjes zijn geplaatst. In dorpshuis It Swaeigat op It Heidenskip heeft al bijna 77 procent zijn of haar stem uitgebracht. In Tytsjerksteradiel ligt het percentage op 43.

Landelijk wordt gedacht dat er meer mensen naar de stembus gaan in vergelijking met 2012. Mensen kunnen nog tot 21.00 uur stemmen.

UPDATE: De opkomst op Schiermonnikoog was om 16.00 uur al boven de honderd procent. Er zijn nog 770 mensen op het eiland met kiesrecht. En er is al door zo'n 350 mensen die niet op het eiland wonen op Schiermonnikoog gestemd.

UPDATE (17:30 uur): De opkomst op Schiermonnikoog zit nu op 114 procent. Op het eiland is op dit moment een klassiek festival, waardoor er veel meer mensen zijn. Om die reden zal Schiermonnikoog naar verwachting dan ook niet de eerste gemeente zijn met de uitslag. Met de gemeenteraadsverkiezingen is dit vaak wel het geval.