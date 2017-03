FIDEO: Kippenboer Abbega heeft weer kippen in de stal

De familie Hazenberg uit Abbega heeft weer kippen. In december werd vogelgriep aangetroffen bij het pluimveebedrijf. Alle 60.000 kippen zijn toen geruimd. Na het ruimen moesten de stallen een periode leeg staan en aansluitend worden getest met een klein aantal kippen. Deze test met 75 zogenoemde verklik-klippen verliep goed.

De eerste 9.000 dieren zijn woensdagmiddag gebracht. In mei volgden een kleine 50.000 kippen. Hazenberg is heel blij met de nieuwe start. "We kinne wer los. Begjin april ha we wer folop aaien."