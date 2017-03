Stemmen in Wierum is 'best bijzonder'

In Wierum kan ook worden gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen, en dat is bijzonder. Want het stembureau in het dorp met 350 inwoners zou eigenlijk worden opgeheven. Dat heeft de bevolking met succes tegengehouden.

In totaal 270 mensen mogen stemmen in het dorp. Het grootste deel van de dag is het niet heel druk op het stembureau Wierum, maar op sommige momenten begint het ook wel weer te lopen, zeggen de leden van het plaatselijke stembureau. Ze hoeven daar niet de hele dag te zitten. Ze draaien ploegendiensten van twee-en-een-half uur.