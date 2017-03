Anne Wind vindt 'broedsje' bij Harlingen

Op een akker tussen Achlum en Harlingen heeft de 25-jarige Anne Wind uit Pingjum een 'broedsje' gevonden. In bijna alle Friese gemeenten is nu een eerste kievitsei gevonden. Het jongste ei is gevonden in de gemeente Harlingen. Ooststellingwerf is nog de enige gemeente aan de vaste wal waar nog geen ei is gevonden. Ook op Vlieland is nog geen ei gevonden, maar daar wordt niet actief gezocht.