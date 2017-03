Al 100 mensen hebben voorronde Grut Frysk Diktee gedaan

In een week tijd hebben al 100 mensen meegedaan aan de voorronde van het Grut Frysk Diktee op de website www.fryskdiktee.nl. Vorig jaar deden in totaal 134 mensen mee aan de voorronde. Mensen kunnen zich kwalificeren door op de website een taaltest te doen. Uit de testdeelnemers met de beste resultaten worden 40 kandidaten geloot die aan de finale mee mogen doen op 4 april in het provinciehuis in Leeuwarden.