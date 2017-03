Subsidie voor 26 initiatieven jubileumfeest Ooststellingwerf

Aan 26 initiatieven is subsidie toegekend voor activiteiten in het kader van het 500-jarig bestaan van de gemeente Ooststellingwerf. Het jubileum is dit jaar. Onder andere het Symposium 1517-2017 in Olderberkoop, de feestweek in Nijeberkoop, de Stellingwerver Dorpsestafette, het Poptimaal Festival in Waskemeer en de Outdoor-dag in Appelscha ontvangen geld.

Bij de gemeente waren 53 aanvragen ingediend. Een speciale adviesraad heeft de aanvragen beoordeeld. Daarin is ook het aantal 'likes' op Facebook meegenomen.