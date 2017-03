Burgemeester Vlieland kan niet stemmen: pas ligt aan de wal

Wedstrijd

In het radioprogram belde Gijs Staverman met Schokker vanwege 'the battle of the islands'. Wie heeft als eerste de verkiezingsuitslag: Schiermonnikoog of Vlieland? Om 12.00 uur had de helft van de stemmers op Vlieland gestemd. Op Schier was dat al 65 procent. Volgens burgemeester Dick Stellingwerf komt dat vanwege de toeristen. "Bovendien zijn er meer mensen op het eiland vanwege een artsencongres en een muziekfestival. Er was sprake van filevorming. Het wordt een harde dobber om als eerste alle stemmen te kunnen tellen."

Tineke Schokker ziet het niet als een wedstrijd. "We gaan voor het goed tellen van de stemmen. En dan zien we wel wie het eerst is."