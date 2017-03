Drie jaar lang geen contact met de politie zoeken

Een inwoner van Drachten heeft afgelopen jaar een tijdlang twee politiemensen van het bureau in zijn woonplaats bedreigd. Dat bleek woensdag bij de behandeling van de zaak tegen de 55-jarige man. De man zocht veel contact met de politie door bij het politiebureau in Drachten langs te gaan en door de politie te bellen en te mailen. Ook bekladde hij afgelopen jaar het gemeentehuis in Drachten met teksten over de twee agenten.

De rechtbank heeft meteen uitspraak gedaan. De man mag drie jaar geen contact met de politie zoeken.