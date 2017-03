GGZ-patiënt zorgt voor onrust in Franeker

Een GGZ-patiënt die in Franeker op straat kinderen aansprak, zorgde deze week voor veel onrust. Ouders zetten maandag een foto van hem op Facebook, met de waarschuwing om op te letten. Na onderzoek constateerde de politie dat er geen sprake van strafbare feiten was. De politie warschuwde de mensen om terughoudend te zijn met wat ze delen op sociale media. Dat bericht kreeg ook weer veel reacties. Mensen dreigden het recht in eigen hand te nemen. Mede op aandringen van de gemeente zijn maatregelen genomen.