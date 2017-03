VIDEO: Stemmen de Friese kandidaten ook op zichzelf?

Voor sommige Friese politici is het woensdag een extra spannende dag. Het zou zomaar kunnen dat ze, na de verkiezingen, in de Tweede Kamer komen. Isabelle Diks staat 19de op de lijst van GroenLinks en bracht haar stem uit in het stadhuis van Leeuwarden. "Ik stem altijd op mezelf. Het komt misschien raar over, maar als je niet op jezelf stemt, waarom zou iemand anders dan wel op jou stemmen?", zegt Diks.