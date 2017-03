Opkomstpercentages zijn hoger dan in 2012

In Menameradiel had 12 procent gestemd, in Achtkarspelen was dat 16 en in De Fryske Marren bijna 17 procent, net als in Weststellingwerf. In Littenseradiel, Tytsjerksteradiel en Opsterland was het 18 procent. Harlingen zat op ruim 19 procent, Ooststellingwerf en Franekeradeel op 20 en Leeuwarderadeel zat om 11.30 uur op 21.

Landelijk is het beeld dat 15 procent van de mensen die mogen stemmen dat al voor 10.30 uur heft gedaan. Dat is hoger dan in 2012. Toen had 13 procent van de kiezers om dat tijdstip zijn stem uitgebracht.

Trending

Op Twitter gaan woensdagochtend alle tien de trending topics over de verkiezingen. Trending zijn onder andere #ikstem, #slotdebat, #verkiezingsdag, #stemmen, #democratie en #verkiezingen2017.