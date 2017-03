In de Zuidwesthoek zijn de afgelopen zes weken zeven aanrijdingen met dassen geweest. Volgens de politie hebben de beesten het allemaal niet overleefd. Het gaat om aanrijdingen in de omgeving van Balk, Hemelum, Legemeer, Oudemirdum, Oldeouwer en Rijs. De politie denkt dat het grote aantal dodelijke ongelukken een gevoelige aanslag is op de populatie.