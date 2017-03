Heerenveenvrouwen redden het niet tegen Telstar: 2-3 verlies

De vrouwen van SC Heerenveen hebben dinsdagavond tegen Telstar niet kunnen winnen. Het team kwam op sportpark Skoatterwâld niet verder dan 2-3.

De thuisploeg kwam wel goed uit de startblokken: na 20 minuten scoorde Simone Kets, maar slechts één minuut later stond het alweer 1-1. Na de rust bracht Jassina Blom SC Heerenveen weer op voorsprong in de 60e minuut. Maar ook Telstar wist weer te scoren, en in de 86e minuut deden ze dat nogmaals. SC Heerenveen staat nu op de zesde plek in de competitie, Telstar staat vijfde.