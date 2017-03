Dorpsbelang bestaat 100 jaar, tijdscapsule de grond in

In Hempens-Teerns is dinsdag een tijdscapsule de grond in gegaan. Aanleiding daarvoor was het 100-jarig bestaan van Dorpsbelang. Alle inwoners van het tweelingdorp onder de rook van Leeuwarden mochten iets in de speciale buis doen om zo een boodschap aan de toekomst mee te geven. Wat daarin zit, zullen we de komende 25 jaar niet te weten komen. De tijdscapsule wordt namelijk pas daarna, in het jaar 2042, geopend.